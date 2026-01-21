Nostaljik lezzet: Budapeşte pastası nasıl yapılır?

Budapeşte pastası, özellikle 90’lı yıllarda pastanelerin vitrinlerini süsleyen, rulo formuyla akılda kalan nostaljik bir tatlıdır. Pandispanyanın arasına sürülen hafif krema ve muzla hazırlanan iç dolgu, pastaya ferah bir lezzet kazandırır. Ne çok ağır ne de sıradan olan bu pasta, çay saatlerinden özel günlere kadar her sofraya yakışır. Üstelik yapımı sanıldığı kadar zor değildir.

BUDAPEŞTE PASTASI İÇİN MALZEMELER

Pandispanya için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Krema için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket toz krem şanti (soğuduktan sonra)

İçi için:

2 adet muz

Üzeri için:

Pudra şekeri veya çilek

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Spatula ile söndürmeden karıştırın.

Karışımı yağlı kâğıt serili fırın tepsisine ince bir tabaka hâlinde yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10–12 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki temiz bir bezin üzerine alın ve sıcak hâlindeyken rulo yaparak soğumaya bırakın.

Krema için süt, un, nişasta ve şekeri tencerede koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin ve soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebiye toz krem şantiyi ekleyip mikserle çırpın.

Soğuyan keki dikkatlice açın, üzerine kremayı eşit şekilde yayın.

Muzları boylamasına yerleştirin ve pastayı yeniden rulo yapın.

Üzerine pudra şekeri serpin ya da çilek koyun.