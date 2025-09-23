Perohi mantısı tarifi: Masterchef Perohi mantısı...

Karadeniz mutfağının en özel hamur işlerinden biri olan Perohi mantısı, incecik açılan hamurun içine lor peyniri, patates veya kıyma harcı eklenerek hazırlanır. Kaynatıldıktan sonra üzerine kızdırılmış tereyağı dökülür ve genellikle sarımsaklı yoğurtla servis edilir. İşte Perohi tarifi...

MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı için (Peynirli):

250 g lor peyniri veya çökelek

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Üzeri için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

Sarımsaklı yoğurt (servis için)

HAZIRLANIŞI

Unu geniş bir kaba alın, ortasını açın. Yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyip yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde edin, üzerini kapatıp 20-30 dakika dinlendirin.

Lor peyniri, tereyağı, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.

Dinlenen hamuru unlanmış zeminde ince açın. Su bardağı ya da çay bardağı ile yuvarlaklar kesin.

Kestiğiniz yuvarlakların ortasına peynirli harçtan koyun, yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını bastırarak iyice kapatın.

Büyük bir tencerede tuzlu su kaynatın. Perohileri suya atın, yüzeye çıkana kadar pişirin ve süzgeçle alın.

Tavada tereyağını eritin, pul biberi ekleyip kızdırın. Mantıların üzerine gezdirin.

Yanında bol sarımsaklı yoğurt ile sıcak servis yapın.