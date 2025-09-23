Polonya mutfağının eşsiz lezzeti: MasterChef pierogi z kapustą tarifi

Polonya mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan pierogi z kapustą, yani lahanalı pierogi, hem pratik hem de doyurucu bir tarif olarak öne çıkar. İnce hamurun içine doldurulan lahana harcı ile hazırlanan bu mantı benzeri lezzet, özellikle özel günlerde ve aile sofralarında sıkça tercih edilir. Siz de bu eşsiz yemeği mutfağınızda denemek isterseniz, adım adım tarife göz atabilirsiniz. Peki, bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef pierogi z kapustą tarifi...

PİEROGİ Z KAPUSTĄ TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

2 su bardağı ince doğranmış ekşi lahana (sauerkraut)

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber ve tuz

PİEROGİ Z KAPUSTĄ YAPILIŞI

Unu bir kaba alın, tuz, sıvı yağ ve ılık suyu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

Üzerini örterek 30 dakika dinlendirin.

İnce doğranmış lahanayı haşlayın ve suyunu süzün.

Ayrı bir tavada yağ ile kavrulmuş soğanla birlikte lahanayı pişirin.

Karabiber ve tuz ekleyin.

Dinlenen hamuru açın, yuvarlak kalıplar çıkarın.

İçine lahana harcını koyun ve yarım ay şeklinde kapatın.

Kaynar tuzlu suda pierogileri haşlayın.

Üzerine eritilmiş tereyağı veya kavrulmuş soğan gezdirerek servis edin.

Yanında yoğurt veya ekşi krema (smetana) ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!