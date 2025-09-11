Pratik ve hafif: Domates dolması tarifi

Dolmalar Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Kabak, patlıcan, biber gibi sebzelerle yapıldığı gibi, domates dolması da özellikle yaz aylarında sofraları renklendiren nefis bir seçenektir. Hem pratik hazırlanır hem de hafif yapısıyla öğle ve akşam yemeklerinde tercih edilir. İşte adım adım domates dolması tarifi…

MALZEMELER

8 adet orta boy domates

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tutam maydanoz

1 tutam nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Domatesleri hazırlayın: Domateslerin üst kısmını kapak gibi kesin. İçlerini kaşıkla dikkatlice oyun. İçini atmayın, iç harca ekleyebilirsiniz.

İç harcı yapın: İnce doğranmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Salçaları ekleyin, ardından yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun. Baharatları ve ince kıyılmış yeşillikleri ekleyin.

Domatesleri doldurun: Hazırladığınız iç harcı domateslerin içine doldurun, çok sıkı bastırmamaya özen gösterin. Kestiğiniz kapakları üzerlerine kapatın.

Pişirin: Domatesleri tencereye yerleştirin. Üzerine sıcak suyu ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Servis edin: Pişen domates dolmalarını sıcak ya da ılık olarak, yanına yoğurt ekleyerek servis edebilirsiniz.