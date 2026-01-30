Pratik ve hafif lezzet: Fırında kabak mücver tarifi

Geleneksel mücver tarifi genellikle kızartma yöntemiyle hazırlanıyor. Ancak fırında pişirilen versiyonu, yağ oranını düşürürken lezzetten ödün vermiyor. Kabak, yeşillik ve peynirle hazırlanan bu tarif; pratik oluşu ve mideyi yormayan yapısıyla son dönemde mutfakların favorileri arasında yer alıyor.

FIRINDA KABAK MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

1 çay bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

4 yemek kaşığı un

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı