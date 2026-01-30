Pratik ve hafif lezzet: Fırında kabak mücver tarifi

Geleneksel mücver tarifi genellikle kızartma yöntemiyle hazırlanıyor. Ancak fırında pişirilen versiyonu, yağ oranını düşürürken lezzetten ödün vermiyor. Kabak, yeşillik ve peynirle hazırlanan bu tarif; pratik oluşu ve mideyi yormayan yapısıyla son dönemde mutfakların favorileri arasında yer alıyor.
FIRINDA KABAK MÜCVERİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet orta boy kabak
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı beyaz peynir veya lor peyniri
- 4 yemek kaşığı un
- 1 tutam dereotu
- 1 tutam maydanoz
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Tuz
- Karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
- Kabaklar rendelenir ve fazla suyu iyice sıkılır.
- Rendelenmiş kabaklar geniş bir kaba alınır.
- Üzerine yumurta, peynir ve zeytinyağı eklenir.
- İnce kıyılmış dereotu ve maydanoz ilave edilir.
- Un, kabartma tozu ve baharatlar eklenerek karışım homojen hale getirilir.
- Fırın tepsisi yağlı kâğıtla kaplanır.
- Karışımdan kaşık yardımıyla parçalar alınarak tepsiye yerleştirilir.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
- Ilık ya da sıcak şekilde servis edilir.