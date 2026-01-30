Pratik ve hafif lezzet: Fırında kabak mücver tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 17:18:00
Kızartma yerine fırında pişirilen kabak mücveri, hem daha hafif hem de daha besleyici bir alternatif sunuyor. Sebzeyi sofraya sevdiren bu tarif, özellikle akşam yemeklerinde ve ara öğünlerde öne çıkıyor.

Geleneksel mücver tarifi genellikle kızartma yöntemiyle hazırlanıyor. Ancak fırında pişirilen versiyonu, yağ oranını düşürürken lezzetten ödün vermiyor. Kabak, yeşillik ve peynirle hazırlanan bu tarif; pratik oluşu ve mideyi yormayan yapısıyla son dönemde mutfakların favorileri arasında yer alıyor.

FIRINDA KABAK MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet orta boy kabak
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı beyaz peynir veya lor peyniri
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 tutam dereotu
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

  1. Kabaklar rendelenir ve fazla suyu iyice sıkılır.
  2. Rendelenmiş kabaklar geniş bir kaba alınır.
  3. Üzerine yumurta, peynir ve zeytinyağı eklenir.
  4. İnce kıyılmış dereotu ve maydanoz ilave edilir.
  5. Un, kabartma tozu ve baharatlar eklenerek karışım homojen hale getirilir.
  6. Fırın tepsisi yağlı kâğıtla kaplanır.
  7. Karışımdan kaşık yardımıyla parçalar alınarak tepsiye yerleştirilir.
  8. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
  9. Ilık ya da sıcak şekilde servis edilir.
