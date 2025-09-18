Pratik ve lezzetli atıştırmalık: 3 malzemeli kurabiye tarifi

Az malzemeyle büyük lezzetler elde etmek mümkün. Mutfakta saatler harcamadan, sadece üç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu kurabiye tarifi, hem tatlı ihtiyacınızı karşılıyor hem de misafirlerinize ikram edebileceğiniz kolay bir seçenek sunuyor.

MALZEMELER

1 su bardağı fındık ya da badem ezmesi (yer fıstığı ezmesi de kullanılabilir)

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

YAPILIŞI

Derin bir kapta fındık ezmesi, şeker ve yumurtayı iyice karıştırın.

Karışımdan küçük parçalar alarak ceviz büyüklüğünde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyelerin ilk sıcaklığı geçince servis edin.