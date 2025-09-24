Pratik ve lezzetli tatlı: Çikolatalı katmer tarifi

Çikolatalı katmer, Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işlerinden biridir. İnce açılmış hamurun arasına sürülen çikolata ve fındık ezmesi, pişince ortaya çıkan çıtır ve akışkan lezzet ile tatlı severleri kendine hayran bırakır. Pratik yapımı ve görsel olarak şık sunumu sayesinde hem evde kolayca hazırlanabilir hem de misafirlere ikram edilebilir. Peki, pratik ve lezzetli olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte çikolatalı katmer tarifi...
Malzemeler
Hamur için:
- 2 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay bardağı ılık su
İç harç için:
- 100 g bitter çikolata (rendelenmiş veya parça çikolata)
- 2 yemek kaşığı fındık ezmesi (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- Tereyağı veya sıvı yağ
- Pudra şekeri
Yapılışı
- Un, tuz, sıvı yağ ve suyu bir kaba alıp yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamuru streç filmle sarıp 20-30 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru eşit bezelere ayırın.
- İnce yuvarlak veya dikdörtgen şekilde açın.
- Hamurun üzerine çikolata ve isteğe göre fındık ezmesini yayın.
- Hamuru üç veya dört kat olacak şekilde rulo veya zarf şeklinde kapatın.
- Teflon tavada az yağ ile her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.
- Üzerine tereyağı sürebilir, sıcak servis edebilirsiniz.
- Çikolatalı katmeri dilimleyip pudra şekeri ile süsleyin.
- Sıcak çay veya kahve ile servis edin.