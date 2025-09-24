Pratik ve lezzetli tatlı: Çikolatalı katmer tarifi

Çikolatalı katmer, Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işlerinden biridir. İnce açılmış hamurun arasına sürülen çikolata ve fındık ezmesi, pişince ortaya çıkan çıtır ve akışkan lezzet ile tatlı severleri kendine hayran bırakır. Pratik yapımı ve görsel olarak şık sunumu sayesinde hem evde kolayca hazırlanabilir hem de misafirlere ikram edilebilir. Peki, pratik ve lezzetli olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte çikolatalı katmer tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık su

İç harç için:

100 g bitter çikolata (rendelenmiş veya parça çikolata)

2 yemek kaşığı fındık ezmesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Tereyağı veya sıvı yağ

Pudra şekeri

Yapılışı