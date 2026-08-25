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Puf puf kabaran enfes lezzet: Pastane usulü sade poğaça tarifi
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Puf puf kabaran enfes lezzet: Pastane usulü sade poğaça tarifi

25.08.2026 10:38:00
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Haber Merkezi
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Puf puf kabaran enfes lezzet: Pastane usulü sade poğaça tarifi

Pastane vitrinlerindeki yumuşacık poğaçaları evde hazırlamak isteyenler için pastane usulü sade poğaça tarifi, kolay yapımı ve puf puf dokusuyla kahvaltı sofralarına lezzet katıyor.

Puf puf kabaran enfes lezzet: Pastane usulü sade poğaça tarifi

Pastane usulü sade poğaça, yumuşak dokusu ve hafif lezzetiyle kahvaltı ve çay saatlerinde tercih edilen bir hamur işidir. Ilık süt, su, maya ve sıvı yağla hazırlanan bu poğaça, evde kolayca yapılabilir. İşte puf puf kabaran pastane usulü sade poğaça tarifi...

Puf puf kabaran enfes lezzet: Pastane usulü sade poğaça tarifi

PASTANE USULÜ SADE POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 paket kuru maya
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1,5 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 8-8,5 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı su

PASTANE USULÜ SADE POĞAÇA YAPILIŞI

Kuru maya ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın.

Ilık süt ve ılık suyu ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın.

Sıvı yağı ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Unu azar azar eklerken tuzu da ilave edin. 

Yumuşak ve ele çok fazla yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 40 dakika mayalandırın. 

Soğuk havalarda mayalanma süresini biraz daha uzatabilirsiniz.

Mayalanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın.

Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve kısa süre daha dinlendirin.

Yumurta sarısı, sıvı yağ ve suyu karıştırıp poğaçaların üzerine sürün. 

Çatalla üzerlerine şekil verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan poğaçaları birkaç dakika dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun!

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