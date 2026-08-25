Puf puf kabaran enfes lezzet: Pastane usulü sade poğaça tarifi

Pastane usulü sade poğaça, yumuşak dokusu ve hafif lezzetiyle kahvaltı ve çay saatlerinde tercih edilen bir hamur işidir. Ilık süt, su, maya ve sıvı yağla hazırlanan bu poğaça, evde kolayca yapılabilir. İşte puf puf kabaran pastane usulü sade poğaça tarifi...