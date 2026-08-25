Kalan simitleri ziyafete dönüştüren lezzet: Tavada şipşak simit pizzası tarifi...

Güne enerjik bir başlangıç yapmak şart! Bazen dünden kalan o susamlı simitler ertesi sabah kahvaltısında hafifçe bayatlamış ve çıtırlığını kaybetmiş olabiliyor. İşte o simitleri israf etmeden, çay demlenene kadar tavada nefis bir kahvaltılığa dönüştürmenin en pratik ve lezzetli yolu.

MALZEMELER

1 adet dünden kalmış (hafif bayatlamış) simit

2 adet yumurta

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya eriyen herhangi bir peynir

5-6 dilim sucuk (İsteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ (Tereyağının yanmaması için)

1'er çay kaşığı tuz, pul biber ve kekik

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz (Üzeri için)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Dünden kalan simidinizi bir bıçak yardımıyla küp küp, çok iri olmayacak şekilde lokmalık parçalara bölün.

Derin bir kasede yumurtaları, tuzu ve baharatları tel bir çırpıcıyla tamamen pürüzsüz olana kadar iyice çırpın.

Geniş, yanmaz yapışmaz bir tavaya sıvı yağı ve tereyağını alıp ısıtın. Yağ eridiğinde doğradığınız simit parçalarını tavaya ekleyin. Simitler tereyağını çekip hafifçe çıtırlaşana kadar orta ateşte 1-2 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

Çıtırlaşan simit parçalarını tavanın tabanına eşit bir şekilde, aralarında boşluk kalmayacak formda yayın. Üzerine çırptığınız yumurtalı karışımı, her bir simit parçasına temas edecek şekilde gezdirerek dökün.

Yumurta hafifçe pişmeye başladığında üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ve ince dilimlenmiş sucukları eşit şekilde serpiştirin. Tavanın kapağını kapatın ve ocağın altını iyice kısın.

Peynirler tamamen eriyip sucuklar piştiğinde (yaklaşık 3-4 dakika sonra) ocağın altını kapatın. Üzerine ince kıyılmış taze maydanoz serpiştirerek, dilimleyip dumanı tüterken sıcak sıcak servis yapın.