Rengiyle büyüleyen enfes lezzet: Labneli kremalı yeşil poğaça tarifi

Labneli kremalı yeşil poğaça, hem görsel hem de lezzet açısından klasik poğaça tariflerinin ötesine geçen özel bir hamur işidir. Ispanak püresiyle elde edilen doğal yeşil rengi, içindeki labne peyniriyle birleşerek yumuşak ve kremamsı bir doku sunar. Peki, rengiyle büyüleyen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, labneli kremalı yeşil poğaça tarifi...

LABNELİ KREMALI YEŞİL POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

100 gram krema

1 su bardağı ıspanak püresi

4,5 su bardağı un

İç harcı için:

300 gram labne peyniri

Üzeri için:

1 adet yumurta beyazı

Susam

LABNELİ KREMALI YEŞİL POĞAÇA YAPILIŞI

Labne peynirini sıkma torbasına alın ve dolapta bekletin.

Dilerseniz kaşık yardımıyla da kullanabilirsiniz.

Ispanakları 1 su bardağı su ile yaklaşık 5 dakika haşlayın.

Suyunu süzüp blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Yoğurma kabına tereyağı, yumurta, toz şeker, krema, tuz ve ıspanak püresini ekleyip iyice karıştırın.

Kabartma tozunu ekleyin, ardından unu kontrollü şekilde ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.

Hamurdan küçük bezeler koparın.

Merdane ile açın, ortasına labne peyniri sıkın.

Kapatıp bardak yardımıyla şekil verin.

Poğaçaların üzerine yumurta beyazı sürün, susam serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fansız alt-üst ayar fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Fırınınıza göre süreyi ayarlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!