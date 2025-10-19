Renkli ve sağlıklı kış sofralarının yıldızı: Kremalı pancar çorbası tarifi

Pancar, zengin vitamin ve mineral içeriği ile bağışıklığı güçlendiren ve vücuda enerji veren bir sebzedir. Kremalı pancar çorbası ise hem görsel olarak cezbedici hem de kremanın verdiği lezzet ile sofralarınızda fark yaratacak. Peki, renkli ve sağlıklı kış sofralarının yıldızı olan bu çorba nasıl yapılır? İşte, enfes kremalı pancar çorbası tarifi...

KREMALI PANCAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

3 orta boy pancar

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

4 su bardağı sebze veya tavuk suyu

1 su bardağı krema

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı olarak:

Maydanoz veya dereotu

KREMALI PANCAR ÇORBASI YAPILIŞI

Pancarları yıkayın, soyun ve küp küp doğrayın.

Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.

Tereyağında soğanları pembeleşinceye kadar kavurun, sarımsağı ekleyip 1 dakika daha soteleyin.

Doğranmış pancarları tencereye alın ve birkaç dakika kavurun.

Üzerine sebze veya tavuk suyunu ekleyin ve pancarlar yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Kremayı ekleyin, tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Kısık ateşte 2-3 dakika daha ısıtın.

Servis ederken üzerine ince kıyılmış maydanoz veya dereotu serpebilirsiniz.

Kremalı pancar çorbası, yanında taze ekmek veya kruton ile servis edilebilir.

Afiyet olsun!