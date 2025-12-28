Cumhuriyet Gazetesi Logo
Premier Lig ekibinden astronomik teklif... Galatasaray, Yunus Akgün için kararını verdi!

28.12.2025 13:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün için Premier Lig ekibi Everton'ın resmi teklif sunduğu, sarı kırmızılı ekibin ise bu teklifi reddettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün için dikkat çeken bir teklif iddiası geçildi.

Fıtık ameliyatı olduktan sonra formasına kavuşan ve performansıyla göz dolduran Yunus Akgün için Everton'ın Galatasaray'a resmi teklif ilettiği öne sürüldü.

Transfermarkt'ta yer alan habere göre Everton, Yunus Akgün için Galatasaray'a 25 milyon Euro önerdi. Sarı-kırmızılılar ise milli futbolcunun satılık olmadığını iletti.

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 18 maça çıkan Yunus Akgün, 5 gol ve 6 asistlik istatistik yakaladı.

25 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

