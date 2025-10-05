Restoran lezzetini mutfağınıza taşıyın: MasterChef hamburger tarifi

Ev yapımı hamburger, tamamen sizin damak zevkinize göre hazırlanır ve dışarıda yediğiniz hamburgerlerden çok daha sağlıklı ve doyurucu olur. Peki, ev yapımı bu leziz tarif nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef hamburger tarifi...

HAMBURGER TARİFİ

Malzemeler

500 gr dana kıyma

1 adet soğan rendesi

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Servis için:

Hamburger ekmeği

Domates dilimleri

Marul yaprakları

Turşu dilimleri

Kaşar peyniri dilimleri

Ketçap, mayonez, hardal

HAMBURGER YAPILIŞI

Geniş bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, baharatlar ve galeta ununu ekleyin.

Malzemeleri iyice yoğurun ve hamburger köftesi şeklinde yuvarlak ve düz olacak şekilde şekil verin.

Köfteleri streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Tavayı ısıtın, az zeytinyağı ekleyerek köfteleri her iki yüzü kızarana kadar pişirin.

Son aşamada üzerine kaşar peyniri koyup erimesini sağlayın.

Hamburger ekmeklerini ikiye kesin ve hafifçe ısıtın.

Alt kısma marul, köfte, domates, turşu ve sosları ekleyin.

Üst ekmeği kapatın ve sıcak servis yapın.

Ev yapımı hamburgerinizi patates kızartması ve buz gibi bir içecekle tamamlayarak tam bir ziyafet sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!