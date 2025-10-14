Rus mutfağından enfes bir kahvaltılık: Syrniki tarifi

Syrniki, Rus ve Ukrayna mutfağının geleneksel peynirli pankeki olarak bilinir. Tvorog adı verilen lor benzeri taze peynirle yapılan bu nefis lezzet, dışı hafif çıtır içi ise pamuksu kıvamıyla öne çıkar. Peki, Rus mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, leziz syrniki tarifi...

SYRNIKI TARİFİ

Malzemeler

300 gram taze lor peyniri (veya tuzsuz süzme peynir)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un (artı bulamak için bir miktar daha)

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Kızartmak için:

Tereyağı veya sıvı yağ

SYRNIKI YAPILIŞI

Lor peynirini bir kaseye alın ve çatalla ezerek pürüzsüz hale getirin.

Üzerine yumurta, şeker, vanilin ve tuzu ekleyip karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edin.

Hamuru 5 dakika dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, elinizle yuvarlayın ve hafifçe bastırarak küçük yassı şekiller verin.

Her birini unlayın.

Tavayı ısıtın, biraz tereyağı ekleyin.

Syrnikileri orta ateşte her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.

Sıcak servis yapın.

Üzerine bal, reçel, pudra şekeri veya taze meyve ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!