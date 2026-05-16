Rus mutfağının enfes lezzeti: Medovik tarifi

Mutfak literatüründe "sabır pastası" olarak tanımlanan Medovik, 19. yüzyılda Çar I. Aleksandr’ın sarayında, baldan nefret eden İmparatoriçe Elizabeth’e fark ettirilmeden sunulmuş ve onun hayranlığını kazanarak saray mutfağının baş köşesine kurulmuştur. Onu sıradan katlı pastalardan ayıran en temel özellik; bisküvilerinin yumuşaklığını fırındaki nemden değil, kremasındaki ekşilikle birleşerek dolapta geçirdiği o sihirli "bekleme" süresinden almasıdır.
MEDOVIK TARİFİ
Malzemeler
Ballı Bisküvi Katmanları İçin:
- 3 yemek kaşığı kaliteli süzme bal
- 100 gram tereyağı
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 tatlı kaşığı karbonat (kabartma tozu değil, mutlaka karbonat)
- 3.5 - 4 su bardağı un (elenmiş)
- Bir fiske tuz
Smetana Tarzı İpeksi Krema İçin:
- 400 gram ekşi krema (sour cream veya süzme yoğurt ile labne karışımı)
- 400 ml sıvı krema (soğuk, minimum %35 yağlı)
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilya
Yapılışı
- Isıya dayanıklı derin bir kaba tereyağı, şeker ve balı alın. Altında hafifçe kaynayan su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirin (benmari usulü). Tereyağı ve şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
- Karışıma karbonatı ekleyin ve hızlıca karıştırın. Karbonat, balın asidiyle birleştiğinde karışım köpürecek, rengi açılacak ve hacmi iki katına çıkacaktır. Bu altın sarısı köpüğü 1 dakika daha karıştırıp kabı ocaktan alın.
- Karışımın ilk sıcağı geçince (yumurtaların pişmemesi için) yumurtaları tek tek ekleyerek mikserle hızlıca çırpın.
- Elenmiş unu ve tuzu karışıma azar azar ekleyin. Önce spatula ile toparlayın, ardından tezgaha alıp ele yapışmayan ama oldukça yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru rulo yapıp 8 eşit bezeye bölün, üzerini kapatıp dinlendirin.
- Her bir bezeyi unlanmış yağlı kağıt üzerinde, merdane yardımıyla yaklaşık 1 mm kalınlığında (neredeyse transparan) açın. 22 cm'lik bir tencere kapağı veya çember yardımıyla yuvarlak kesin ama kenarlardan taşan hamurları ayırmayın, birlikte pişirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C derece fırında her bir katmanı kenar kırıntılarıyla birlikte yaklaşık 3-4 dakika, üzerleri koyu altın/kahverengi olana kadar pişirin. Fırından çıkan bisküviler soğudukça sertleşecektir. Kenar kırıntılarını ayırıp mutfak robotunda un haline getirin (pastayı kaplamak için kullanacağız).
- Soğuk sıvı kremayı ve pudra şekerini mikserle katılaşana kadar çırpın. İçine soğuk ekşi kremayı (veya süzme yoğurt karışımını) ve vanilyayı ekleyip spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırarak pürüzsüz bir dolgu elde edin.
- Servis tabağının tabanına çok az krema sürün (pastanın kaymaması için). İlk bisküvi katını koyup üzerine cömertçe krema yayın. 8 katı da bu şekilde üst üste dizin. Pastanın dışını ve kenarlarını kalan kremayla tamamen kaplayın.
- Robotta un haline getirdiğiniz bisküvi kırıntılarını pastanın her yerine, hiç boşluk kalmayacak şekilde serpiştirerek kaplayın. Pastayı buzdolabında en az 12 saat, ideal olarak 24 saat dinlendirin.