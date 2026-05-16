Rus mutfağının enfes lezzeti: Medovik tarifi

Mutfak literatüründe "sabır pastası" olarak tanımlanan Medovik, 19. yüzyılda Çar I. Aleksandr’ın sarayında, baldan nefret eden İmparatoriçe Elizabeth’e fark ettirilmeden sunulmuş ve onun hayranlığını kazanarak saray mutfağının baş köşesine kurulmuştur. Onu sıradan katlı pastalardan ayıran en temel özellik; bisküvilerinin yumuşaklığını fırındaki nemden değil, kremasındaki ekşilikle birleşerek dolapta geçirdiği o sihirli "bekleme" süresinden almasıdır.

MEDOVIK TARİFİ

Malzemeler

Ballı Bisküvi Katmanları İçin:

3 yemek kaşığı kaliteli süzme bal

100 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 tatlı kaşığı karbonat (kabartma tozu değil, mutlaka karbonat)

3.5 - 4 su bardağı un (elenmiş)

Bir fiske tuz

Smetana Tarzı İpeksi Krema İçin:

400 gram ekşi krema (sour cream veya süzme yoğurt ile labne karışımı)

400 ml sıvı krema (soğuk, minimum %35 yağlı)

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

Yapılışı