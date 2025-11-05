Şekersiz, hafif ve lezzetli: MasterChef incir uyutması tarifi

Ege ve Akdeniz mutfağının en sade ama en büyüleyici tatlılarından biri olan incir uyutması, yüzyıllardır sofralarda yerini koruyor. Şeker ilavesine gerek kalmadan yalnızca kuru incirin doğal tatlılığıyla hazırlanan bu tatlı, aynı zamanda oldukça sağlıklı. İşte, MasterChef incir uyutması tarifi...

İNCİR UYUTMASI TARİFİ

Malzemeler:

10 adet kuru incir

3 su bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

İNCİR UYUTMASI YAPILIŞI

Kuru incirleri güzelce yıkayın ve 10-15 dakika kadar ılık suda bekletin.

Yumuşadıklarında küçük küçük doğrayın.

Sütü ocakta hafif ılıyacak şekilde ısıtın (yaklaşık 40-45°C).

Çok sıcak olmamasına dikkat edin; aksi halde incirlerin içindeki doğal maya etkisi bozulabilir.

Doğradığınız incirleri blender’a alın, üzerine ılık sütü dökün ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Karışımı küçük kaselere paylaştırın ve üzerini kapatın.

Kaseleri kalın bir örtüyle sarın ve oda sıcaklığında 4-5 saat kadar dinlendirin.

Dinlendikten sonra tatlınızı buzdolabına alın ve soğuduktan sonra üzerine tarçın serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!