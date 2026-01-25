Selanik’in meşhur lezzeti bougatsa tarifi

Yunan mutfağının en sevilen sokak tatlılarından biri olan bougatsa, çıtır yufkası ve yumuşak kremasıyla özellikle kahvaltılarda ve kahve molalarında tercih ediliyor. Genellikle Selanik ile özdeşleşen bu geleneksel lezzet, irmikli muhallebisi ve bol pudra şekeriyle öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bougatsa tarifi, farklı tatlı arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

BOUGATSA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Krema için:

1 litre süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilin

Hamur için:

6 adet baklavalık yufka

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Tarçın

BOUGATSA NASIL YAPILIR?

Süt, irmik ve şekeri tencereye alın, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvam alan karışıma vanilini ekleyin ve ocaktan alın.

Ilıdıktan sonra yumurtayı ekleyip hızlıca karıştırın.

Fırın tepsisini yağlayın, yufkaların yarısını her katını tereyağıyla yağlayarak serin.

Hazırladığınız kremayı eşit şekilde yayın.

Kalan yufkaları da aynı şekilde üzerine yerleştirin.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri ve tarçın serpin.