Şerbetiyle damakları şenlendiren enfes lezzet: Kalburabastı tarifi

Kalburabastı, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biridir. Özellikle özel günlerde ve bayram sofralarında sıklıkla tercih edilen bu tatlı, hem görüntüsü hem de lezzetiyle beğeni toplar. Çıtır hamuru, ceviz dolgusuyla birleştiğinde ortaya eşsiz bir tat çıkar. Peki, şerbetiyle damakları şenlendiren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kalburabastı tarifi...

KALBURABASTI TAR İ F İ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)

İçi için:

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

KALBURABASTI YAPILI Ş I

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve sirkeyi karıştırın.

Üzerine kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Dövülmüş cevizleri bir kaseye alın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, içine ceviz koyup yuvarlayın.

Daha sonra kalbur üzerine bastırarak karakteristik deseni verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, tatlılar hafif pembeleşene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Su ve şekeri kaynatın, kıvam alınca birkaç damla limon suyu ekleyin.

Soğumaya bırakın.

Fırından çıkan sıcak tatlıları soğuk şerbetin içine atın.

Tatlılar şerbeti çekene kadar bekletin.

Kalburabastı tatlılarınız hazır!

Çay veya kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!