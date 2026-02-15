Şerbetli tatlıları sevdiren lezzet: Şambaba tatlısı tarifi

Şerbetli tatlı denince akla baklava ve revani gelse de, şambaba tatlısı kendine has dokusuyla farklı bir yerde durur. Hafif süngerimsi yapısı sayesinde şerbeti tamamen içine çeker ve her lokmada yoğun bir lezzet sunar. Özellikle özel gün sofralarında ve davetlerde tercih edilen bu tatlı, doğru teknikle yapıldığında ne kuru kalır ne de hamurlaşır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, tam kıvamında şambaba tatlısı tarifi...

Şambaba tatlısı tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

ŞAMBABA TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın,

10 dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 2–3 dakika daha kaynatın.

Soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ilave edin.

Hamuru yağlanmış küçük kalıplara veya muffin kalıbına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbeti tamamen çekmesi için en az 1 saat dinlendirin.

Afiyet olsun!