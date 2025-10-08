Şerbetli tatlıların en pratiği: MasterChef kalburabastı tarifi

Kalburabastı, Türk mutfağının vazgeçilmez şerbetli tatlılarından biridir. Özellikle bayram sofralarında ve özel günlerde sıkça yapılan bu tatlı, içindeki ceviz ve şerbeti sayesinde hem lezzetli hem de doyurucudur. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif ile misafirlerinize ya da ailenize nefis bir tatlı sunabilirsiniz. Peki, şerbetli tatlıların en pratiği olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, MasterChef kalburabastı tarifi...

KABURABASTI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta (akı ayrılmış)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)

İçi için:

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

KALBURABASTI YAPILIŞI

Şeker ve suyu bir tencerede kaynatın.

Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip 10 dakika daha kaynatın.

Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurta sarısını derin bir kaba alın.

Şeker, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Ardından kontrollü şekilde unu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarlayıp hafifçe yassılaştırın.

Ortasına ceviz koyun ve hamuru kapatıp oval ya da klasik kalburabastı şekli verin.

Kalburabastıların üzerine çatal veya kalburla desen yapabilirsiniz.

Fırını 170 dereceye ısıtın.

Şekillendirdiğiniz tatlıları yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika, üstü hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğumuş şerbeti dökün.

Şerbeti çekmesi için tatlıları en az 1-2 saat dinlendirin.

Şerbeti tamamen çekmiş kalburabastıları servis tabağına alın.

Üzerini dilerseniz dövülmüş cevizle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!