Şifa deposu enfes lezzet: Zencefilli havuç çorbası tarifi

Zencefil ve havucun buluştuğu bu çorba, hem vücudu ısıtıyor hem de sindirimi destekliyor. Hafif baharatlarla lezzetlendirilen bu tarif, özellikle soğuk günlerde enerji ve sıcaklık veren bir öğün olarak öne çıkıyor. Peki, şifa deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis zencefilli havuç çorbası tarifi...

ZENCEFİLLİ HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy havuç

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sebze veya tavuk suyu

Tuz ve karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı krema veya yoğurt (servis için, isteğe bağlı)

ZENCEFİLLİ HAVUÇ ÇORBASI YAPILIŞI

Havuçları soyup küçük parçalar halinde doğrayın. Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.

Tencereye zeytinyağını ekleyip soğan ve sarımsağı kavurun. Hafifçe yumuşayınca rendelenmiş zencefili ekleyin.

Havuçları tencereye ilave edip birkaç dakika soteleyin.

Sebze veya tavuk suyunu ekleyip havuçlar yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişirin.

Pişen karışımı blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı kırmızı biber ile tatlandırın.

Servis ederken üzerine krema veya yoğurt ekleyerek sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!