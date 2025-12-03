Şık sunumlu klasik lezzet: Dalyan köftesi tarifi

Dalyan köfte, özel davet sofralarının olmazsa olmazı, hem lezzetiyle hem de gösterişli sunumuyla dikkat çeken klasik bir yemek. İçine yerleştirilen yumurta, havuç veya bezelye gibi sebzelerle dilimlendiğinde renkli bir görünüm sunan Dalyan köfte, sulu yemeklerden biri olmamasına rağmen oldukça doyurucu ve besleyici bir ana yemek olarak bilinir. Hazırlaması kolay, pişirmesi pratik ve görünümü şık olduğu için özellikle misafir sofralarında sıkça tercih edilir.

DALYAN KÖFTE İÇİN MALZEMELER

Köfte Harcı İçin:

500 g kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 su bardağı bayat ekmek içi veya galeta unu

1 adet yumurta

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç Dolgusu İçin:

2–3 adet haşlanmış havuç

3 adet haşlanmış yumurta

1 su bardağı haşlanmış bezelye (isteğe bağlı)

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

1. Köfte Harcını Hazırlayın

Kıymayı geniş bir kaba alın. Soğan, sarımsak, yumurta, ekmek içi veya galeta unu, baharatlar ve zeytinyağını ekleyip yoğurun. Harç homojen ve sıkı bir kıvam aldığında 10–15 dakika dinlendirin.

2. Harcı Açın

Streç film üzerine köfte harcını dikdörtgen şeklinde yayın. Harcı çok ince olmayacak şekilde elinizle düzeltin.

3. Dolguyu Yerleştirin

Haşlanmış yumurtaları, havuçları ve bezelyeleri harcın ortasına uzunlamasına dizin.

4. Rulo Yapın

Streç film yardımıyla köfteyi sıkıca rulo hâline getirin. Kenarlarını güzelce kapatın ki pişerken dağılmasın.

5. Fırında Pişirin

Köfteyi yağlı kağıt serili tepsiye alın.

Üzeri için hazırladığınız salçalı sosu köftenin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 45–55 dakika kadar pişirin.

6. Dilimleyip Servis Edin

Köfteyi dilimlediğinizde içindeki yumurta ve sebzeler çok şık bir görüntü oluşturur. Yanında püre, pilav veya fırınlanmış sebzelerle servis edebilirsiniz.