Sofralara tat katan yöresel lezzet: Etli ekmek tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan etli ekmek, incecik hamuru ve baharatlarla harmanlanmış kıymalı harcıyla herkesin beğenisini kazanır. Özellikle Konya yöresine ait bu nefis yemek, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde rahatlıkla tercih edilebilir. Peki, sofralara tat katan bu yöresel lezzet nasıl yapılır? İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz etli ekmek tarifi...

ETL İ EKMEK TAR İ F İ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

İç harcı için:

300 gram kıyma (tercihen dana)

1 adet büyük boy soğan (ince doğranmış)

2 adet domates (küçük doğranmış)

2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

Tuz, karabiber, pul biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

ETL İ EKMEK YAPILI Ş I

Ilık suyun içine maya ve şekeri ekleyip karıştırın, 5 dakika bekleyin.

Unu geniş bir kaba alın, tuz ekleyin ve ortasını havuz gibi açın.

Maya karışımını yavaş yavaş una ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini nemli bir bezle örtüp, yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Kıymayı derin bir kapta soğan, domates, biber ve baharatlarla iyice karıştırın.

Sıvı yağı da ekleyerek homojen bir harç elde edin.

Mayalanan hamuru 8 eşit bezeye bölün.

Her bezeyi un yardımıyla ince uzun dikdörtgen şekline getirin.

Hazırladığınız kıymalı harcı hamurun üzerine ince bir tabaka halinde yayın.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!