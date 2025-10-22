Soğuk günlerin sıcak kurtarıcısı: Tam kıvamında domates çorbası tarifi

Kış aylarının vazgeçilmezi, yaz sofralarının ferahlatıcısı: domates çorbası! Hem pratik hem de lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bu klasik tarif, doğru malzeme oranlarıyla hazırlandığında tam kıvamında bir sonuç verir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir domates çorbası tarifi…

MALZEMELER

5 adet olgun domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı salça (tercihen domates salçası)

4 su bardağı sıcak su

1 su bardağı süt (isteğe bağlı, daha kremalı bir kıvam için)

Tuz

Karabiber

Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Tereyağını eritip unu kavurun. Un hafif pembeleşince kokusunu bırakacaktır.

Salçayı ekleyin ve karıştırarak bir dakika daha kavurun.

Kabukları soyulmuş ve doğranmış domatesleri tencereye ekleyip birkaç dakika pişirin.

Sıcak suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Domatesler yumuşayana kadar yaklaşık 10–15 dakika pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.

İsteğe bağlı olarak sütü ekleyin, karıştırın ve birkaç dakika daha kaynatın.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Servis Önerisi

Sıcak sıcak servis edin, üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Yanına kıtır ekmek veya sarımsaklı kruton ekleyerek lezzeti taçlandırabilirsiniz.