MGM ve AKOM'dan uyarı... Tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece düşeceğini duyurarak, soğuk hava, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Ankara Valiliği de olası ulaşım aksamaları ve zirai don riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

MGM’den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Türkiye genelinde batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Açıklamada, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağı, soğuk havanın ise önümüzdeki hafta boyunca yurt genelinde etkisini sürdüreceği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, bu durumun kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

İSTANBUL’A KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

İstanbul için de Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) kritik uyarılar geldi. AKOM’un 25 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre, kent genelinde gün boyu aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların sabah saatlerinde 12 derece, akşam 8 derece, gece ise 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Nem oranının yüzde 75 ile 95 arasında seyredeceği, poyrazdan esecek rüzgârın kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı, rüzgâr hızının 20–50 km/s’ye ulaşabileceği bildirildi.

AKOM’un haftalık tahminlerine göre ise İstanbul’da hafta sonundan itibaren sıcaklıklar daha da düşecek. Pazar ve pazartesi günleri özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği, pazar akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların 5 derecenin altına ineceği öngörülüyor.

ANKARA İÇİN DON UYARISI

Ankara Valiliği de sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ise zirai don riskinin arttığı belirtildi.

Yetkililer, başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılacak güncel uyarıların yakından takip edilmesini istedi.