Sonbahara çok yakışan enfes atıştırmalık: Cevizli tahinli muffin tarifi

Fırından çıkan sıcak muffinler, kahve saatlerinin vazgeçilmezi. Özellikle ceviz ve tahinle zenginleştirilmiş tarifler hem besleyici hem de enfes bir aroma sunuyor. Peki, sonbahara çok yakışan bu enfes atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, leziz cevizli tahinli muffin tarifi...

CEVİZLİ TAHİNLİ MUFFİN TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı tahin

1 çay bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

1 tutam tuz

CEVİZLİ TAHİNLİ MUFFİN YAPILIŞI

Fırını 180°C’ye ısıtın ve muffin kalıplarını yağlayın.

Yumurtaları ve şekeri bir kapta çırpın, üzerine sıvı yağı ve tahini ekleyip karıştırın.

Sütü ilave edip homojen bir karışım elde edin.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyip spatula ile yavaşça karıştırın.

Cevizleri ekleyin ve hamuru muffin kalıplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Muffinlerinizi fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve servis edin.

Cevizli tahinli muffinleri kahvaltıda, çay veya kahve yanında servis edebilirsiniz.

Üzerine biraz pudra şekeri serperek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!