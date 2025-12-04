Sonbaharın en yumuşak lezzeti: Balkabağı soslu pasta tarifi...

Mevsimin en sevilen malzemesi balkabağı, bu kez klasik tariflerin dışına çıkarak nefis bir pasta ile buluşuyor. Alt katında hafif sütlü muhallebi, üzerinde ipeksi kıvamda balkabağı sosu bulunan bu pasta; hem şık sunumuyla hem de aromasıyla çay saatlerine damga vuruyor. Yapımı kolay, malzemeleri ulaşılabilir olan tarif, özellikle misafir ağırlamalarında fark yaratmak isteyenler için ideal...

MALZEMELER

Muhallebi için:

1 litre süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin

Balkabağı sosu için:

500 gr balkabağı

1 çay bardağı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday)

1 çay bardağı su (nişastayı açmak için)

Taban için (isteğe bağlı)

1 paket petibör bisküvi

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

HAZIRLANIŞI

Bisküvileri rondodan geçirin, eritilmiş tereyağı ile karıştırın.

Kare ya da borcam bir kalıba bastırarak yayın.

Buzdolabında dinlendirin.

Süt, un ve şekeri tencereye alın, kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Kaynadıktan sonra ocaktan alın, vanilin ve tereyağını ekleyip çırpın.

Hazırladığınız muhallebiyi soğumuş tabanın üzerine dökün.

Balkabağı, şeker ve suyu tencereye alın, kabaklar iyice yumuşayana kadar pişirin.

Pişen balkabağını blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Nişastayı suyla açıp karışıma ekleyin, karıştırarak 2–3 dakika koyulaştırın.

Tarçını ekleyip karıştırın, ocaktan alın.

Muhallebi tamamen soğuyunca üzerine balkabağı sosunu dökün.

En az 2 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin.