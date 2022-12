Tabağımızdaki lezzet taneleri: Pilav

20 Aralık 2022 Salı, 09:33

Pilav; pirinç, bulgur gibi taneli bitkilerin suda pişirilmesiyle yapılan yemektir. Hemen her çeşit kültürün gelenekselleşmiş yemeği olan pilav, birbirinden farklı çeşitleriyle sunulur. Türk mutfağında akla ilk gelen pirinç pilavı olsa da, bulgur, şehriye gibi farklı versiyonları da mevcuttur. Ana yemeğin en lezzetli eşlikçisidir. Tane tane damaklara layık bir pilav pişirmenin bazı kuralları, bu özel tada ulaşmanın ise belli başlı teknikleri var. Püf noktalarımızı değerlendirerek siz de ideal kıvamda pilavlar hazırlayabilirsiniz.

İyi bir pilav yapmak için:

. Pilav pişirirken pirinç en önemli unsurdur. Öncelikle iyi kalite pirinç seçmeniz en önemli unsurdur. Dünyanın en iyi aşçısı da olsa kullandığı pirinç karışık cins ve kötü kaliteyse asla iyi sonuç çıkmaz. En uygun pirinç baldo pirincidir.

. Pilavı hazırlamadan önce duru su akıncaya kadar tüm pirinçleri yıkamalısınız. Pirinçte bulunan tüm nişastanın akması ve pilavın piştikten sonra tane tane olmasının asıl nedenlerinden biri yıkamaktır. Yıkadığınız pirinçleri ayrı bir kaba alın ve üzerine su ve tuz ekleyerek biraz dinlenmeye bırakın.

. Yağ oranı da çok önemli. Lezzet açısından tereyağı kullanın. Birazda zeytinyağı eklerseniz, pilavınızı parlak gösterir ve tereyağının ağırlığını alır. 1 su bardağına, 2 çorba kaşığı tereyağı ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı uygun bir ölçüdür. Pirinçleri yağda kavurmak önemlidir. Tuz serperek kavurmalısınız. Pirinçleriniz saydamlaşmalı. Tüm pirinçler ve pirinçlerin tüm yüzeyleri yağa değmeli.

. Pilavın kıvamı için pirinç ve su dengesi çok önemlidir. Pilavınızı 1 bardak pirinçten yapacaksanız 1.5 bardak su eklemeniz gerekmektedir. Yapacağınız tüm pilavlar için ölçüyü 1’e 1.5 olarak düşünebilirsiniz. Eğer pirinci daha önceden ıslatıp beklettiyseniz ölçünüzü 1'e 1 olarak alabilirsiniz.

. Pirinci kavurduktan sonra üzerine eklediğiniz su mutlaka sıcak olmalıdır. Soğuk su ilave ederseniz tencerenin ısısını düşürürsünüz. Isısı düşen tencere ise pilavınızın pişme süresini uzatarak kıvamının bozulmasına neden olur. Pirinç tanelerinin daha beyaz olmasını sağlamak için birkaç damla limon suyu eklemeniz gerekiyor. Limon suyu tereyağının verdiği hafif sarı rengi ortadan kaldıracaktır. Bu sayede pilavınız parlaklık kazanacak ve beyazlığı artacaktır.

. Pirinçlerin üzerine su ekledikten sonra bütün pirinçlerin su içerisinde olduğuna dikkat etmelisiniz. Pirinçlerin suda olduğundan emin olmak için 1-2 kez karıştırın.

. Tencerenin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın. Pirinçlerin üzerine eklediğiniz su azalmadan tencerenin kapağını açmayın. Eğer su azalmadan kapağı açarsanız bu aşamada tencerede bulunan buhar tencereden dışarı çıkar pişme süresi uzar ve pilavın lapa olmasına yol açar.

. Pilavınızı kısık ateşte ağır ağır pişirin. Bu sayede pirinçleriniz yavaşça pişerek daha lezzetli olacaktır.

. Pilavınız suyunu çektikten sonra 15-20 dakika dinlenmeye bırakın. Buharını almak için tencerenin içerisine bir havlu kağıt veya peçete koymayı unutmayın.

Not: Pilavı sebze, et, tavuk, baharat ve ot çeşitlerinin yanı sıra et ve sebze suları ile de tatlandırılabilirsiniz. Mutlaka et suyu da olsa tavuk suyu ya da normal su ile pilavınızı yapıyor olsanız bile suları sıcak olmalı.

Sade pirinç pilavı tarifi

Malzemeler

1 su bardağı baldo pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağ

Bir miktar tuz

1.5 su bardağı sıcak su veya et ve tavuk suyu

Yapılışı

Öncelikle pirinçleri bol suda yıkayarak ılık ve tuzlu su dolu bir kapta 30 dakika dinlendirin. Sonrasında yıkayıp, süzün. Tencerede tereyağı eritin, zeytinyağını da ekleyerek pirinçleri saydamlaşana kadar kavurun. Üzerine sıcak suyunu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak önce yüksek ateşte, fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar kaynatın. Su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın. Suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine temiz bir bez koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin. Pilavı hafifçe karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.