Tam kıvamında keşkek: MasterChef keşkek tarifi...

Anadolu mutfağının en köklü ve en anlamlı yemeklerinden biri olan keşkek, özellikle düğün, bayram ve özel gün sofralarının vazgeçilmezi. Uzun sürede, sabırla pişirilir; lezzetini de tam olarak buradan alır. İşte geleneksel usul, tam kıvamında keşkek tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı aşurelik buğday

500 gr kemikli tavuk eti

(isteğe göre kuzu gerdan veya kemikli dana eti de olur)

1 adet orta boy soğan

1,5 – 2 tatlı kaşığı tuz

6–7 su bardağı sıcak su (gerekirse artırılabilir)

Üzeri için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber veya pul biber

HAZIRLANIŞI

Aşurelik buğdayı bol suyla yıkayın.

Üzerini geçecek kadar su ekleyip bir gece önceden ıslatın.

(Zaman yoksa 30 dakika haşlayıp süzerek de kullanabilirsiniz.)

Islanmış buğdayı süzüp geniş bir tencereye alın.

Tavuk etini (veya eti) bütün halde, doğramadan ekleyin.

Soğanı ikiye bölüp tencereye koyun.

Tuz ve sıcak suyu ilave edin.

Kısık ateşte, ara ara karıştırarak en az 1,5–2 saat pişirin.

Buğdaylar iyice açılmalı, etler lif lif dağılacak hale gelmeli.

Etleri tencereden çıkarıp didikleyin.

Tekrar tencereye ekleyin.

Tahta kaşıkla ya da el blenderiyle keşkek kıvam alana kadar ezin.

(Kıvam koyu ama akışkan olmalı.)

Küçük bir tavada tereyağını eritin.

Kırmızı toz biberi ekleyip hafifçe kızdırın.