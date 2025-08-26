Tatlı ile ekşinin enfes uyumu: Kiraz domates reçeli tarifi

Reçel denildiğinde genellikle akla çilek, kayısı ya da vişne gibi meyveler gelir. Ancak mutfakta biraz yaratıcılık ile ortaya bambaşka lezzetler çıkarmak mümkün. Kiraz domates reçeli, hem görünümüyle iştah açan hem de tatlı-ekşi uyumuyla damaklarda iz bırakan farklı bir reçel türüdür. Kahvaltılarda peynir tabaklarına eşlik eden bu özel reçel, aynı zamanda misafir sofralarında da ilgi çekici bir alternatif olur. Peki, tatlı ile ekşinin enfes uyumu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla kiraz domates reçeli tarifi...

KİRAZ DOMATES REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg kiraz domates

750 gr toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

1–2 adet karanfil (isteğe bağlı)

1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)

KİRAZ DOMATES REÇELİ YAPILIŞI

Kiraz domatesleri yıkayın, saplarını ayıklayın ve kabuklarını kolay soyabilmek için sıcak suya atıp 1–2 dakika bekletin.

Ardından soğuk suya alarak kabuklarını soyun.

Soyulmuş domatesleri derin bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri serpin.

Bir gece buzdolabında bekletirseniz domatesler suyunu salacak ve reçeliniz daha lezzetli olacaktır.

Domatesleri şekerle birlikte orta ateşte kaynamaya bırakın.

Taşmaması için ara ara karıştırın ve üzerinde oluşan köpükleri alın.

Kıvam almaya başladığında limon suyunu ekleyin.

İsteğe göre tarçın ve karanfil de ekleyerek reçele farklı bir aroma katabilirsiniz.

Reçeliniz koyulaştığında ocaktan alın ve sıcak sıcak kavanozlara doldurun.

Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirerek soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!

Servis Önerisi