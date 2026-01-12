Tatlı krizlerine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis çözüm: Kahveli bisküvili pasta tarifi

Kahveli bisküvili pasta, klasik bisküvili pastaya kahvenin yoğun aroması eklenerek hazırlanan, fırınsız ve pratik bir tatlıdır. Özellikle çay saatleri, misafir sofraları ve ani tatlı istekleri için hem ekonomik hem de lezzetli bir alternatiftir. Peki, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu nefis çözüm nasıl yapılır? İşte, kokusuyla mest eden kahveli bisküvili pasta tarifi...

KAHVELİ BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Malzemeler

2 paket petibör bisküvi

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı granül kahve (veya nescafe)

1 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket toz krem şanti (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Kakao veya rendelenmiş çikolata

KAHVELİ BİSKÜVİLİ PASTA YAPILIŞI

Öncelikle muhallebi için süt, şeker, un, nişasta ve kakaoyu bir tencereye alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin ve ılınmaya bırakın.

Ilındıktan sonra isterseniz toz krem şantiyi ekleyip mikserle çırpın.

Ayrı bir kapta süt, granül kahve ve şekeri karıştırarak kahveli karışımı hazırlayın.

Bisküvileri kahveli süte kısa süre batırıp servis kabının tabanına dizin.

Üzerine muhallebiden bir kat sürün.

Bu işlemi bisküvi ve muhallebi bitene kadar kat kat tekrarlayın.

En üst kata muhallebi gelecek şekilde tamamlayın.

Üzerini kakao veya çikolata rendesiyle süsleyin.

Buzdolabında en az 3–4 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!