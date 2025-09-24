Tatlı krizlerine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik çözüm: Çikolatalı lav kek tarifi

Çikolata severlerin en çok tercih ettiği tatlılardan biri olan çikolatalı lav kek, akışkan iç dokusu ve yoğun çikolata aromasıyla herkesin favorisi haline geliyor. Özel günlerde, davet sofralarında veya ani tatlı krizlerinde hızlıca yapabileceğiniz bu kek, dışı hafif pişmiş, içi ise yumuşacık akışkan çikolata dolgusu ile fark yaratır. Peki, tatlı krizlerine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes çikolatalı lav kek tarifi...

ÇİKOLATALI LAV KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

100 gram bitter çikolata

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

ÇİKOLATALI LAV KEK YAPILIŞI

Çikolatayı küçük parçalar halinde kırın, tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin.

Ayrı bir kapta yumurta ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Eritilmiş çikolata karışımını yumurtaların üzerine ekleyin ve karıştırın.

Ardından un ve vanilini ilave edin.

Hazırladığınız karışımı tereyağı ile yağlanmış sufle kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8-10 dakika pişirin.

Kenarları pişmiş, ortası hafif akışkan kalmalıdır.

Fırından çıkan lav kekleri ters çevirerek servis tabağına alın.

Yanında dondurma ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!