Tatlıyla tuzlunun efsane uyumu: Adıyaman usulü peynirli helva tarifi

Peynirli helva, Adıyaman mutfağının en karakteristik tatlılarından biridir. Geçmişte dövülmüş pirinç unu ve pekmezle hazırlanan bu özel lezzet, günümüzde irmik ve şeker kullanılarak daha pratik şekilde yapılmaktadır. Tatlı ile tuzlunun dengeli uyumu sayesinde ilk lokmada merak uyandıran peynirli helva, özellikle yöresel mutfaklara ilgi duyanlar için mutlaka denenmesi gereken tarifler arasında yer alır. İşte, enfes Adıyaman usulü peynirli helva tarifi...

ADIYAMAN USULÜ PEYNİRLİ HELVA TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

2 su bardağı irmik

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

200 gram tuzsuz Adıyaman peyniri

200 gram margarin

50 gram Besni fıstığı içi (servis için)

ADIYAMAN USULÜ PEYNİRLİ HELVA YAPILIŞI

Margarini geniş bir tencerede kızdırın.

İrmiği ekleyip kısık ateşte, sürekli karıştırarak yaklaşık 10 dakika rengi dönene kadar kavurun.

Su ve şekeri ilave edin.

Karışımı irmik suyu çekene kadar karıştırarak pişirin.

Helvayı çok kısık ateşe alın.

Ara ara karıştırarak kıvam almasını sağlayın.

Gerekirse az miktarda yağ ilavesi yapabilirsiniz.

Bıçakla çok ince doğranmış ya da rendelenmiş tuzsuz peyniri helvaya ekleyin.

Peynir tamamen eriyip karışıma homojen şekilde dağılana kadar altüst edin.

Helvayı ocaktan alın ve yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

Ilık ya da soğuk olarak servis tabağına alın.

Üzerine öğütülmüş Besni fıstığı serperek sunun.

Afiyet olsun!