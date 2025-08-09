Türk dönerinin Alman hali: Evde Alman usulü döner tarifi

Döner, Türkiye’den Almanya’ya göç eden ustaların elinde yıllar içinde kendine has bir lezzet yolculuğuna çıktı. Alman usulü döner, bol malzeme, çeşitli soslar ve taptaze garnitürlerle hazırlanarak hem doyurucu hem de farklı bir tat deneyimi sunuyor. Evde yapacağınız bu tarifle, Berlin sokaklarının meşhur döner lezzetini kendi mutfağınızda yakalayabilirsiniz.

MALZEMELER

Et için:

500 g dana antrikot veya kuzu eti (ince dilimlenmiş)

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

Tuz ve karabiber

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Sandviç için:

Döner ekmeği (pide ya da lavaş)

Marul yaprakları

Domates dilimleri

Soğan halkaları

Salatalık turşusu

Yoğurtlu sos, sarımsaklı mayonez ya da acı sos

HAZIRLIK AŞAMALARI

Eti marine edin:

İnce dilimlenmiş eti geniş bir kapta yoğurt, zeytinyağı, salça, baharatlar ve ezilmiş sarımsak ile karıştırın. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece bekletin.

Etinizi pişirin:

Marine olmuş etleri çok az yağ eklenmiş döküm tava veya ızgarada yüksek ateşte pişirin. Etin suyunu kaybetmemesi için hızlı pişirin.

Ekmekleri hazırlayın:

Döner ekmeklerini veya lavaşları hafifçe ısıtın.

Döneri oluşturun:

Ekmeklerin içine önce marul yapraklarını yerleştirin. Üzerine pişmiş döner etlerini koyun. Domates, soğan halkaları, turşu dilimleri ve sos ekleyin.

Servis edin:

Sıcak olarak, yanında patates kızartması veya Alman usulü patates salatasıyla servis yapabilirsiniz.