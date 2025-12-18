Türk mutfağının enfes lezzeti: MasterChef karnıyarık tarifi

Karnıyarık, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir ve adını “yarılmış” patlıcandan alır; ince uzun patlıcanların ortası kesilerek kıymalı harçla doldurulur ve pişirilir. Bu lezzet, Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan zengin bir geçmişe sahiptir ve sofralarda genellikle pilav ve cacık ile birlikte servis edilir. Peki, Türk mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef karnıyarık tarifi...

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

Ana Malzemeler

4–6 adet orta boy patlıcan

300–400 g kıyma (dana veya kuzu)

2 adet soğan

2–3 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

2 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber

Kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Sıvı yağ (kızartmak için)

Su (sos için)

KARNIYARIK YAPILIŞI

Patlıcanları alaca soyun, tuzlu suda 15–20 dakika bekletip acısını çıkardıktan sonra kurulayıp kızartın veya az yağda yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir tavada zeytinyağında soğan ve sarımsağı kavurun.

Ardından kıymayı ekleyip rengi dönene kadar pişirin.

Doğranmış biber ve domatesleri salça ile birlikte ekleyip baharatlayın.

Karışımı birkaç dakika daha pişirin.

Kızarmış patlıcanların orta kısmını altını kesmeden yararak açın.

İçine hazırlanan kıymalı harçtan doldurun.

Tepsiye yerleştirdiğiniz patlıcanların etrafına sıcak su ve biraz salça karıştırılarak hazırlanan sosu dökün.

Önceden ısıtılmış 180 °C fırında yaklaşık 25–30 dakika kadar pişirin.

Patlıcanlar iyice yumuşayınca fırından alın.

Afiyet olsun!