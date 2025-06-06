Vedat Milör'ün favorisi: İzmit'in coğrafi işaretli lezzeti! Püf noktası pekmezinde...

Yemek yazarı Vedat Milor'un sosyal medya hesabından yaptığı "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var." paylaşımıyla yeniden gündeme gelen İzmit simidi, 2019 yılında coğrafi işaret tescili aldı.

İzmit ilçesinde her gün taze üretilen İzmit simidi, geçmişten günümüze taşınan üretim tekniğiyle sevenlerinin damaklarını tatlandırıyor.

Kocaeli'nin simgesi haline gelen ve uzun yıllardır süregelen geleneğin temsilcisi olma özelliğini de taşıyan İzmit simidi, kentin birçok noktasındaki tezgahlarda sabahın erken saatlerinde yerini alıyor.

İzmit simidi, kendine has lezzeti ile üretim ve pişirilme yöntemindeki farklılıklar dolayısıyla diğer bölgelerdeki simitlerden ayrılıyor.

Usta çırak ilişkisiyle mesleğe başladığını belirten Erdem, İzmit simidinin kendine has yapısı ve lezzetiyle vatandaşlar tarafından beğenildiğini dile getirerek, "İzmit'te simit imalatı Osmanlı döneminin sonunda yapılmaya başlanmış. 20 senedir eski ustalarımızdan aldığımız eğitimle mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Erdem, simidin ağızda dağılan dokusunun ve kıtır yapısının pişirilme tekniklerinden ve kullandıkları malzemelerden kaynaklandığını anlatarak, "Özellikle malzemelerimiz katkı maddesi bulundurmuyor. Un, maya, su, tuz. Buradaki özellik simidin burgusu ve sınırsız kullanılan susam. Pekmezi zaten ustalarımız kendi yapıyor. Özellikle sulandırılmış üzüm pekmezi kullanıyoruz. Bunu ustalarımız özenle hazırlıyor, özellikle simidin tadının daima aynı kalabilmesi için. 270 derecede yaklaşık 6-7 dakikada pişiyor simidimiz." değerlendirmesinde bulundu.



