Vitamin deposu enfes lezzet: Brokoli çorbası tarifi

Soğuk günlerde iç ısıtan, besleyici ve sağlıklı bir alternatif arıyorsanız brokoli çorbası tam size göre. Antioksidan ve vitamin zengini brokoli, çorba haline geldiğinde hem kolay sindirilir hem de lezzetli bir öğün sunar. Peki, vitamin deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz brokoli çorbası tarifi...

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram brokoli

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 adet orta boy patates

1 litre su veya tavuk suyu

1 çay bardağı süt veya krema

Tuz, karabiber, isteğe göre muskat rendesi

BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI

Brokolileri yıkayıp küçük parçalara ayırın, patatesi soyup doğrayın.

Soğanı ince ince doğrayın ve tereyağında veya zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Brokoli ve patatesleri tencereye ekleyin, üzerine suyu veya tavuk suyunu ilave edin.

Orta ateşte brokoli ve patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pişen sebzeleri blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Süt veya kremayı ekleyip karıştırın, tuz ve baharatlarla lezzetlendirin.

Servis sırasında üzerine bir parça tereyağı veya rendelenmiş peynir ekleyerek sunabilirsiniz.