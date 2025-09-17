Yayla çorbası tarifi: Hem hafif hem doyurucu lezzet...

Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan yayla çorbası, yoğurtlu ve naneli ferah lezzetiyle sofraları şenlendirir. Hem hafif hem de doyurucu olmasıyla özellikle akşam yemeklerinde tercih edilir. İşte tam kıvamında yayla çorbası tarifi...

MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

5 su bardağı su (veya et/tavuk suyu)

1 su bardağı süzme yoğurt (veya normal yoğurt)

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

HAZIRLANIŞI

Tencereye suyu alın, kaynayınca pirinçleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın.

Karışıma 1-2 kepçe sıcak pirinçli sudan ekleyip ılıtın.

Hazırladığınız terbiyeyi tencereye yavaş yavaş ekleyin, bir yandan karıştırarak kaynamaya bırakın.

Çorba koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Küçük bir tavada tereyağı ve sıvı yağı eritin, üzerine kuru nane ekleyip hafifçe kavurun.

Sosu çorbanın üzerine gezdirin.

Tuzunu ayarlayıp sıcak olarak servis edin.