Yaz mevsiminin en hafif tatlısı: Şeftalili kek tarifi

Şeftali, yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biridir. Tatlı aroması ve ferahlatıcı tadıyla yalnızca meyve olarak değil, tatlı tariflerinde de sıkça kullanılır. Şeftalili kek, hem hafif hem de pratik bir lezzet arayanların vazgeçilmez tariflerinden biridir. Peki, yaz mevsiminin en hafif tatlısı olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz şeftalili kek tarifi...

Ş EFTAL İ L İ KEK TAR İ F İ

Malzemeler:

3 adet olgun şeftali

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için pudra şekeri (isteğe bağlı)

Ş EFTAL İ L İ KEK YAPILI Ş I

Şeftalilerin kabuklarını soyun, ince dilimler halinde doğrayın.

Yumurta ve şekeri derin bir kapta mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağ ve sütü karışıma ilave edip tekrar karıştırın.

Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini ekleyin.

Spatula yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına harcın yarısını dökün, üzerine şeftali dilimlerinin yarısını dizin.

Kalan harcı ekleyip üzerine kalan şeftalileri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kürdan testi ile kontrol etmeyi unutmayın.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığında dinlendirin.

Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!