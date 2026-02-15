Yoğun aromasıyla damak çatlatan lezzet: Çikolata soslu tart tarifi

Tatlı denince çikolatadan vazgeçemeyenler için en şık ve en etkileyici tariflerden biri hiç şüphesiz çikolata soslu tarttır. Alt kısmındaki kıtır hamur ve üzerindeki parlak, akışkan çikolata sos birleştiğinde ortaya hem görsel hem de lezzet açısından kusursuz bir tatlı çıkar. İşte, nefis çikolata soslu tart tarifi...

ÇİKOLATA SOSLU TART TARİFİ

Malzemeler

Tart hamuru için:

125 gram tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

1 tutam tuz

Çikolata sosu için:

200 gram bitter çikolata

1 paket (200 ml) sıvı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

ÇİKOLATA SOSLU TART YAPILIŞI

Tart Tabanı

Un, pudra şekeri ve tuzu karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum kıvamına getirin.

Yumurtayı ekleyerek hamuru toparlayın.

Streçleyip buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Hamuru açıp tart kalıbına yerleştirin.

Çatalla tabanını delin ve 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

Soğumaya bırakın.

Çikolata Sosu

Kremayı küçük bir tencerede ısıtın (kaynatmayın).

İçine doğranmış çikolatayı ekleyip karıştırarak eritin.

Tereyağını ilave ederek pürüzsüz hale getirin.

Birleştirme