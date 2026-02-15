Yoğun aromasıyla damak çatlatan lezzet: Çikolata soslu tart tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.02.2026 14:25:00
Haber Merkezi
Kıtır tart tabanı ve yoğun kıvamlı çikolata sosuyla hazırlanan bu tart, hem özel davet sofralarına hem de tatlı krizlerine şık ve lezzetli bir çözüm sunuyor. İşte, nefis çikolata soslu tart tarifi...

Tatlı denince çikolatadan vazgeçemeyenler için en şık ve en etkileyici tariflerden biri hiç şüphesiz çikolata soslu tarttır. Alt kısmındaki kıtır hamur ve üzerindeki parlak, akışkan çikolata sos birleştiğinde ortaya hem görsel hem de lezzet açısından kusursuz bir tatlı çıkar. İşte, nefis çikolata soslu tart tarifi...

Image

ÇİKOLATA SOSLU TART TARİFİ

Malzemeler

Tart hamuru için:

125 gram tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

1 tutam tuz

Çikolata sosu için:

200 gram bitter çikolata

1 paket (200 ml) sıvı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

ÇİKOLATA SOSLU TART YAPILIŞI

Tart Tabanı

  • Un, pudra şekeri ve tuzu karıştırın.
  • Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum kıvamına getirin.
  • Yumurtayı ekleyerek hamuru toparlayın.
  • Streçleyip buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  • Hamuru açıp tart kalıbına yerleştirin.
  • Çatalla tabanını delin ve 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

Soğumaya bırakın.

Çikolata Sosu

  • Kremayı küçük bir tencerede ısıtın (kaynatmayın).
  • İçine doğranmış çikolatayı ekleyip karıştırarak eritin.
  • Tereyağını ilave ederek pürüzsüz hale getirin.

Birleştirme

  • Hazırladığınız çikolata sosu soğuyan tart tabanına dökün.
  • Oda sıcaklığında veya buzdolabında 1 saat dinlendirin.
  • Dilerseniz üzerini meyve, fındık veya çikolata parçalarıyla süsleyin.
  • Afiyet olsun!
