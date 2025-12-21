Yumuşacık ve lezzetli: Banana bread tarifi

Banana bread, özellikle Amerika’da kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan, hem kek hem ekmek arasında bir lezzete sahip nefis bir tarif. Olgun muzların değerlendirilmesi için de en pratik çözümlerden biri. Yumuşacık dokusu, mis gibi muz kokusu ve hafif tatlı aromasıyla banana bread, herkesin kolayca hazırlayabileceği garantili bir tarif.
BANANA BREAD İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 3 adet çok olgun muz (ne kadar yumuşaksa o kadar iyi)
- 2 adet yumurta
- 1/2 su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı
- 1 su bardağı toz şeker (daha hafif tat için 3/4 su bardağı da olur)
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı vanilya
- İsteğe bağlı eklemeler: 1/2 su bardağı ceviz, çikolata parçaları veya fındık
BANANA BREAD NASIL YAPILIR?
1. Muzların Ezilmesi
Olgun muzları bir çatal yardımıyla iyice ezin. Püre haline gelmesi banana bread’in nemli dokusunun sırrıdır.
2. Islak Malzemelerin Karışımı
Yumurtaları, şekeri ve yağı bir kapta çırpın. Ardından muz püresini ekleyerek karıştırın.
3. Kuru Malzemelerin Eklenmesi
Başka bir kapta un, kabartma tozu, karbonat, tuz ve tarçını karıştırın. Kuru malzemeleri yavaşça ıslak karışıma ekleyerek spatula ile karıştırın. Çok fazla çırpmamaya özen gösterin; karışım hafif pütürlü kalabilir.
4. Ekstra Lezzetler
Ceviz, bitter çikolata parçaları veya fındık ekleyecekseniz bu aşamada karışıma ekleyip hafifçe karıştırın.
5. Pişirme
Yağlanmış bir baton kek kalıbına harcı dökün.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50–60 dakika pişirin.
Kürdanı batırdığınızda temiz çıkıyorsa hazır demektir.