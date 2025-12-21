Yumuşacık ve lezzetli: Banana bread tarifi

Banana bread, özellikle Amerika’da kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan, hem kek hem ekmek arasında bir lezzete sahip nefis bir tarif. Olgun muzların değerlendirilmesi için de en pratik çözümlerden biri. Yumuşacık dokusu, mis gibi muz kokusu ve hafif tatlı aromasıyla banana bread, herkesin kolayca hazırlayabileceği garantili bir tarif.

BANANA BREAD İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet çok olgun muz (ne kadar yumu şaksa o kadar iyi)

2 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

1 su bardağı toz şeker (daha hafif tat i çin 3/4 su barda ğı da olur)

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay ka şığı karbonat

1 çay ka şığı tar ç ın (isteğe bağlı)

1/2 çay ka şığı tuz

1 çay ka şığı vanilya

İsteğe bağlı eklemeler: 1/2 su bardağı ceviz, çikolata parçalar ı veya fındık

BANANA BREAD NASIL YAPILIR?

1. Muzların Ezilmesi

Olgun muzları bir çatal yardımıyla iyice ezin. Püre haline gelmesi banana bread’in nemli dokusunun sırrıdır.

2. Islak Malzemelerin Karışımı

Yumurtaları, şekeri ve yağı bir kapta çırpın. Ardından muz püresini ekleyerek karıştırın.

3. Kuru Malzemelerin Eklenmesi

Başka bir kapta un, kabartma tozu, karbonat, tuz ve tarçını karıştırın. Kuru malzemeleri yavaşça ıslak karışıma ekleyerek spatula ile karıştırın. Çok fazla çırpmamaya özen gösterin; karışım hafif pütürlü kalabilir.

4. Ekstra Lezzetler

Ceviz, bitter çikolata parçaları veya fındık ekleyecekseniz bu aşamada karışıma ekleyip hafifçe karıştırın.

5. Pişirme

Yağlanmış bir baton kek kalıbına harcı dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50–60 dakika pişirin.

Kürdanı batırdığınızda temiz çıkıyorsa hazır demektir.