Zahmetsiz ve lezzetli: 3 malzemeli fıstık ezmeli kurabiye tarifi

Tatlı yapmak için uzun tariflere ve onlarca malzemeye ihtiyacınız yok! Evde kolayca bulunabilen yalnızca üç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz fıstık ezmeli kurabiye, hem hızlı hem de çok lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. Çay veya kahvenizin yanına eşlik edecek bu pratik kurabiyeler, mutfağa yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği kadar basit.

MALZEMELER

1 su bardağı fıstık ezmesi

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

YAPILIŞI

Fıstık ezmesi, toz şeker ve yumurtayı derin bir kasede güzelce karıştırın.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10–12 dakika pişirin.

Oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve afiyetle tüketin!