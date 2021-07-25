Fenerbahçe golcüsünü arıyor, işte o isimler

25 Temmuz 2021 Pazar, 10:28

Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım; Vedat Muriç, Alexander Sörloth, Aaron Boupendza ve Mbaye Niang ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'de bir süredir Mbaye Niang ismi gündemde. Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Celtic, Venezia ve Shanghai SIPG ile birlikte yıldız futbolcunun en ciddi talibi konumunda.

İtalyan ekibi Venezia’nın Niang için kulübü Rennes’e 3.5 milyon Avro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in de 26 yaşındaki hücum oyuncusu için benzer bir teklif sunduğu kaydedildi.

Rennes, 2019-2020 sezonunun başında Niang için 15 milyon Avro bonservis bedeli ödemişti. Ancak yıldız futbolcu burada bekleneni veremedi ve geçen sezonun devre arasında Suudi ekibi Al- Ahli’ye kiralandı. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Niang’ı Vitor Pereira’nın çok istediği kaydedildi

Sarı-laciverli ekibin ilgilendiği bir diğer forvet oyuncu ise Alexander Sörloth. Fenerbahçe bu transfer için Trabzonspor'la yarışıyor.

Türkiye'ye dönmesi halinde oyuncunun transfer önceliğine sahip olan Bordo-Mavililer, 25 yaşındaki Norveçli futbolcuya 2.6 milyon Avro garanti para önerirken Sarı-Lacivertliler tekliflerini 3.4 milyon Avro'ya yükseltti.

Bundesliga ekibi RB Leipzig'de 2.9 milyon Avro maaşı olan ancak vergiler çıktığında elinde net 1.5 milyon kalan Sörloth, iki kulübe de açık kapı bırakırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Trabzonspor, kiralama bedeli olarak 3 milyon Avro'yu gözden çıkardı.

Ayrıca sonraki satışından alacağı yüzde 10'luk payından da vazgeçti. Fenerbahçe ise Leipzig'e 2.5 milyon Avro kiralama bedeli, zorunlu satınla opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi.

Hataysporlu Aaron Boupendza, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Sarı-lacivertlilerin, Gabonlu golcü için yeni bir teklif hazırladığı belirtiliyor. Fiorentina ve Atalanta ile Watford'un da devrede olduğu 24 yaşındaki Boupendza için Hatayspor, takastan ziyade bonservis bedeli talep ediyor. Boupendza, Süper Lig'de geçen sezon 22 golle krallık tacını takmıştı.

Kaynak: Ajansspor / Yabancı basın