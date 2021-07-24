Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira gaza bastı!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:20
Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira gaza bastı!
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Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30'daki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Öte yandan Serdar Aziz, takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Pereira'nın futbolcuları sürekli uyarması dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


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