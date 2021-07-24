Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira gaza bastı!

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:20

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30'daki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan Serdar Aziz, takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Pereira'nın futbolcuları sürekli uyarması dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.