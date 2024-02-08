08 Şubat İZMİR ÇEŞME elektrik kesintisi: ÇEŞME ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İZMİR ÇEŞME ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÇEŞME'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ÇEŞME mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23
08 Şubat İZMİR ÇEŞME elektrik kesintisi: ÇEŞME ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İZMİR ÇEŞME ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇEŞME ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇEŞME mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 09:00:32.017-2024-02-08 11:30:41.099 saatleri arasında Musalla; İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz61, İsimsiz68, İsimsiz17, , 7172 sk., İsimsiz16, Kızkapan, İsimsiz36, İsimsiz18, Soğanlık Küme Evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:32.017-2024-02-08 11:30:41.099 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz29, İsimsiz28, Kızkapan, İsimsiz112, İsimsiz127, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz117, İsimsiz111, , 7400, sağlıkçılar sitesi yolu, İsimsiz23, İsimsiz34, İsimsiz88, İsimsiz66, KIZKAPANI, İsimsiz105, 7400. Sk., İsimsiz60, Kabaçelik Mevkii, BALLIBAĞ MEVKİİ, Özpamir Sitesi, Özberil Sitesi, Çağdaşkent Sitesi, Yuvamkentsitesi, Sutur Sitesi, Sertur Sitesi, Sağlıkçılar Sitesi, Pembe Evler Sitesi, Ovakent, Ovacık Sağlık Sitesi, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Market Bostancı Sitesi, Cumhurıyet Sıtesı, İsimsiz212, İsimsiz211, İsimsiz208, İsimsiz155, 7400 Sk., İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz80, İsimsiz128 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:32.017-2024-02-08 11:30:41.099 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:32.017-2024-02-08 11:30:41.099 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:32.017-2024-02-08 11:30:41.099 saatleri arasında Çakabey; , 2010/1. Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:54.282-2024-02-08 11:30:04.645 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz94, İsimsiz128, İsimsiz136, İsimsiz139, Beş Evler Sitesi, İsimsiz195, İsimsiz173, İmbat 88 Konut Sitesi, , İsimsiz120, İsimsiz142 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:54.282-2024-02-08 11:30:04.645 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz174, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:54.282-2024-02-08 11:30:04.645 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 11:30:13.933-2024-02-08 17:00:21.548 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 11:30:16.445-2024-02-08 17:00:27.957 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 11:30:32.637-2024-02-08 17:00:40.471 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz136, İsimsiz139, İsimsiz173, İsimsiz195, Beş Evler Sitesi, İmbat 88 Konut Sitesi, İsimsiz94, İsimsiz120, İsimsiz128, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 11:30:32.637-2024-02-08 17:00:40.471 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 11:30:40.103-2024-02-08 17:00:10.135 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 11:30:46.959-2024-02-08 17:00:55.956 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşancaktır


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