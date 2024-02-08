08 Şubat KOCAELİ KÖRFEZ elektrik kesintisi: KÖRFEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ KÖRFEZ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KÖRFEZ'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KÖRFEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KÖRFEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KÖRFEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KÖRFEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KÖRFEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YAVUZ SULTAN mahallelerinde ATMACA, ATMACA SK., AYDIN SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., GENÇOĞLU SK., HAFIZ SK., MIHÇI SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SEFA CD., SEFER SK., SERÇE SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TUĞRUL CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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