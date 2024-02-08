08 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. 'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23
08 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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MANİSA ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 10:00:39.594-2024-02-08 16:00:55.675 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 13:00:00.823-2024-02-08 14:00:14.036 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır


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