1 günde 20 yangın gerçekleştiğini belirten OGM, uyardı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 22:31

Türkiye'nin birçok ilinde günlerdir devam eden orman yangınları, bugün de artarak devam etti.

Orman Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos Pazartesi günü 20 orman yangınının çıktığını duyurdu.

Sivas Gemerek, Eskişehir Tepebaşı ve Bolu Kıbrıscık yangınlarının söndürüldüğü, 16 yangının kontrol altına alındığı ve Sinop Boyabat’taki yangının devam ettiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımında ‘orman yakma’ uyarısında bulunuldu. Paylaşımda, “Orman yakmanın müebbete varan hapis cezaları olduğunu unutmayın” denildi.