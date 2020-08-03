1 günde 20 yangın gerçekleştiğini belirten OGM, uyardı
Son 24 saatte 20 orman yangınının gerçekleştiğini, 16'sının ise kontrol altına alındığını duyuran Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Orman yakmanın müebbete varan hapis cezaları olduğunu unutmayın" uyarısında bulundu.
Türkiye'nin birçok ilinde günlerdir devam eden orman yangınları, bugün de artarak devam etti.
Orman Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos Pazartesi günü 20 orman yangınının çıktığını duyurdu.
Sivas Gemerek, Eskişehir Tepebaşı ve Bolu Kıbrıscık yangınlarının söndürüldüğü, 16 yangının kontrol altına alındığı ve Sinop Boyabat’taki yangının devam ettiği bildirildi.
Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımında ‘orman yakma’ uyarısında bulunuldu. Paylaşımda, “Orman yakmanın müebbete varan hapis cezaları olduğunu unutmayın” denildi.
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