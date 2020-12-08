1 milyon metrekarelik 'kupon arazi' de Katar'a mı?
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bodrum'da özelleştirmeye açılanyaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanın Katarlılara satılacağını duyumu aldığınıdile getirdi. Erbay, “Sarayın israfını, lüksünü, şatafatını karşılamak için Cumhuriyetimizin değerleri, Milletimizin emeği ve alın teriyle yaratılan kazanımlar Katar’a peşkeş çekiliyor. Muhakkak bu devran dönecek, gün gelecek bu milli değerlerin satılmasının hesabı da sorulacaktır.” dedi.
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, AKP’nin 18 yıllık iktidarı boyunca miras yedi gibi ülkenin bütün değerlerini har vurup harman savurduğunu söyleyerek, ülkenin ekonomik olarak bitme noktasına geldiğine dikkat çekti.
Ülke ekonomisinin can çekiştiğini ifade eden Erbay, “AKP’nin lüks ve şatafat düşkünlüğü, ülkemizi üretimden uzaklaştıran yanlış ekonomi politikaları Milletimizi açlığa ve sefalete sürüklemiştir. Siyasi iktidar, şimdi elde avuçta bir şey kalmayınca, kasa boşalınca bu ülkenin, bu Milletin emeği alın teri olan kazanımları bir bir satmaktadır.” dedi.
FABRİKALAR, 'KUPON ARAZİ'LER, LİMANLAR...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Katar’a yapılan satışları gündeme getirdiğini hatırlatan Erbay, “Genel Başkanımız grup toplantısında net bir şekilde ortaya koydu. Satılanlar Milletimizin kazanımlarıdır. Bugüne kadar gelen değerlerimizdir. Tank Palet Fabrikası, Borsa İstanbul, Antalya Limanı, Ataköy sahilindeki kupon araziler, Kanal İstanbul Projesi güzergahındaki araziler hepsi Katar’a peşkeş çekilmiştir. Yanlış ekonomi politikaları sonucunda ülkemiz derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır. Mevcut siyasi iktidar günü kurtarmak, iktidardaki ömrünü biraz daha uzatmak için milletin değerlerini yok pahasına satıyor, Katar’a peşkeş çekiyor. Bunlar milletimizin, Cumhuriyetimizin 80 yıllık kazanımlarıdır.” ifadelerini kullandı.
DÜNYA CENNETİ BETONA BOĞULACAK
“Bu ülkenin neresinde satılan kıymetli bir arazi varsa arkasından Katar çıkıyor” diyen CHP’li Erbay, “Son olarak geçtiğimiz aylarda Muğla Bodrum Ortakent Mahallesi’nde bir milyon metrekarelik bir alan Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirmeye açıldı. Bu doğa harikası alanın da Katarlılara satılacağı duyumları var. Dünya cenneti bu alanlar inşaata, betona boğulacaktır.” açıklamasını yaptı.
Ülkenin her köşesinin Katar’a peşkeş çekildiğini dile getiren Erbay, şunları söyledi; “Bütün ülke katar katar satılıyor. AKP iktidarı hukuk tanımaz bir şekilde, denetlenmeyen bir şekilde, ihale yasalarını yok sayarak, devir bedelleri açıklanmadan, rekabet ortamı oluşturulmadan kapalı kapılar arkasında bu değerleri Katarlılara devretmektedir. Bu durum Milletimizi rahatsız etmektedir. Ancak umutsuzluğa kapılmayacağız. Bu devran muhakkak dönecek, gün gelecek bu Milli değerlerin satılmasının hesabı da sorulacaktır. “ şeklinde konuştu.
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