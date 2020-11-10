10 Kasım'da okulda skandal görüntüler!

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Ankara'da bir okulda skandal görüntüler kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 17:57
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Ankara Altındağ Örnek Atıfbey Orta Okulu'nda 7 Aralık 2020 tarihinde bitecek tadilat için alınan malzemeler Atatürk büstünün bulunduğu kısımda istiflendi. Tören öncesinde de bu malzemeler kaldırılmadı.

İşte okuldaki törenden görüntüler: 




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