10 Kasım'da okulda skandal görüntüler!

10 Kasım 2020 Salı, 17:57

Ankara Altındağ Örnek Atıfbey Orta Okulu'nda 7 Aralık 2020 tarihinde bitecek tadilat için alınan malzemeler Atatürk büstünün bulunduğu kısımda istiflendi. Tören öncesinde de bu malzemeler kaldırılmadı.

İşte okuldaki törenden görüntüler:







